上戸彩さんが10日、浅草寺・伝法院で行われた「1811人の麺職人が贈る『丸亀製麺・打ち立ての秋』開幕式」に登壇しました。【写真を見る】【 上戸彩 】自身の職人技は「街中で芸能人をみつける職人」でも自身の存在感は「まったく気付いてもらえません」イベントでは、全国850店舗、1800人を超える麺職人を抱える丸亀製麺が、全国一斉ご当地企画として実施し、大好評を得た「わがまち釜揚げうどん47」をパワーアップした「わがま