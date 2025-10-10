2025年6月、覚王山エリアに「京・おばんざい素」がオープンしました。名東区で15年間営業を続けた後の移転で、四季折々のおばんざいと、季節ごとに厳選された日本酒を楽しむことができます。腕を振るうのは、大学卒業後に京都・貴船の老舗料理旅館で修業を積んだ、和食経験豊富な大将です。上品な“まぐろ節”を使った黄金出汁を基本に、繊細でやさしい味わいを提供しています。ランチタイムには4種類の「おばんざいランチ