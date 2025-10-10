押収された指定薬物「エトミデート」＝10日午前、門司税関大分税関支署九州厚生局麻薬取締部と大分県警は10日までに、指定薬物「エトミデート」を密輸したとして、医薬品医療機器法違反の疑いで、中国籍の男3人を逮捕した。同薬物は5月に厚生労働省令で指定薬物に追加され、密輸容疑での逮捕は全国初。沖縄県では所持容疑での摘発が相次いでいた。3人は千葉県船橋市の無職王晨博容疑者（24）、埼玉県川口市の無職范家キ容疑者