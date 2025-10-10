「転勤したくない」という若手社員が増えている。どうすればいいのか。経営コラムニストの横山信弘さんは「一方的な通達では社員が納得しないのも当然だ。転職を伝える際は最低でも2〜3カ月かけることを勧めたい」という――。写真＝iStock.com／Wako Megumi※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Wako Megumi■転勤の辞令を出したら、退職届で返された転勤の辞令を出したら、約半数の人が退職を考えるという。どうしたらいい