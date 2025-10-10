「認知症」に対して、施設などではなく“地域で生活できる”と考える人が増えていることがわかりました。政府がことし行った「認知症に関する世論調査」によりますと、認知症になった場合、施設などではなく、暮らしてきた地域で生活したいと回答した人がおよそ半数にのぼったということです。また、認知症に対する「イメージ」について聞くと、「地域で今まで通り生活できる」「サポートを受けながら地域で生活できる」と回答した