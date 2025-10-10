自民党・高市早苗総裁が10日、公明党・斉藤鉄夫代表との党首会談を行った。連立協議を重ねていたが、斉藤代表からは連立から離脱の方針が伝えられた。協議した3点のうち、最大の懸念点とされていた「政治とカネ」の問題で合意に至らなかったとされている。高市氏は会見を行い「一方的に連立政権からの離脱を伝えられた」「総裁選挙で誰が選ばれていても同じだと言っていた」と述べた。【映像】厳しい表情で語る高市早苗総裁会