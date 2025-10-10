札幌市で2025年10月10日、「安全安心なまちづくりの日」を前にした道民の集いが開かれました。イベントには北海道や北海道警察、各地域の防犯協会などが参加し、10月11日の「安全安心なまちづくりの日」を前に、特殊詐欺被害や、子どもと女性に対する犯罪の防止に向けた機運を高めていました。 道内の特殊詐欺被害額は2025年9月末までに約17億円にのぼり、すでに2024年の4倍以上となっています。近年は国際電話を利用した犯行が