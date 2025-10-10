日本プロ野球選手会は１０日、「２０２５ＪＥＲＡ クライマックスシリーズ セ」、「２０２５ パーソル クライマックスシリーズ パ」および「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５」の試合出場選手を誹謗（ひぼう）中傷から守るため、誹謗中傷検出システムを導入することを発表した。ＡＩ技術を活用した検出・通報支援サービスを使用。選手が安心して競技に集中できる環境を作る。今回活用するのは英国に本社を置くＳｉｇｎｉｆｙ