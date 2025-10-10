ABEMAの番組『ダマってられない女たち season2』#6が、きょう10日午後10時より放送される。#6では、年の差17歳夫婦、メグミさん（49）とハズムさん（32）の結婚生活に密着する。【写真】17歳差婚の意外な裏側に驚きの表情を見せるスタジオメンバー出会った瞬間、「神様に理想の人作ってって言ったら、そのままというくらい理想的」と、ハズムさんに一目惚れしたというメグミさん。番組では、シングルマザーだったメグミさんが