秋の高校野球東北大会は2回戦が10日、岩手県で行われ、鶴岡東は花巻東に7対0で敗れました。県第三代表の「鶴岡東」は、岩手第一代表の「花巻東」と対戦。7対0の7回コールドで敗れました。県勢では県第一代表の「日大山形」が準々決勝に進出していて12日、宮城第二代表の「東北」と対戦します。