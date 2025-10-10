電源開発大間原発を現地調査する原子力規制委の杉山智之委員（右から2人目）ら＝10日午後、青森県大間町原子力規制委員会の杉山智之委員は10日、電源開発が建設中の大間原発（青森県大間町）を現地調査し、工事の進捗状況などを確認した。終了後、取材に応じ「積極的に安全機能を高めるため、リソースを割いている」と評価した。今年5月に地震や津波に関する審査がほぼ終了。今後、設備面の審査が本格化する見通しで、担当する