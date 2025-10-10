３９年間勤めた看護師を定年後、第二の人生に選んだのはハンターの道だった。岩手県洋野町の梅内淳子さん（６７）は、町唯一の女性ハンターとしてシカやイノシシなどの被害に苦しむ農家を支え、町の鳥獣害対策に欠かせない存在だ。看護師時代から変わらない「誰かを助けたい」という思いが原動力となっている。（福守鴻人）母の畑荒らされきっかけとなったのは２０２０年春。定年から１年がたち、母（８８）との畑仕事が日常の楽