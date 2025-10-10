◇MLB ドジャース2×-1フィリーズ(日本時間10日、ドジャー・スタジアム)3イニングをパーフェクトに抑えたドジャースの佐々木朗希投手をロバーツ監督がたたえました。2勝1敗で迎えた地区シリーズ第4戦。佐々木投手は同点の8回から登板すると3イニングを無安打無失点で完璧に抑えるパーフェクトピッチングを披露。ポストシーズンはこれで4試合登板し5.1イニングを5奪三振、2セーブ、無失点でチームの勝利に貢献しています。佐々木投