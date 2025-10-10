ウクライナのジュニア選手らを指導する柔道男子の武岡毅（手前）＝10日、講道館柔道の世界選手権男子66キロ級金メダルの武岡毅、同90キロ級2位の田嶋剛希（ともにパーク24）が10日、東京都文京区の講道館でウクライナのジュニア選手らを指導した。武岡は得意の大外刈りを披露し「平和が当たり前ではないと、こういう機会をいただいて思う。試合では、自分が教えた技術で投げてくれたら」とエールを送った。参加者の中には、ロ