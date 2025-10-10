会計検査院の案内板＝東京・霞が関東日本、中日本、西日本の高速道路3社が管理する高速道路で、土砂災害の警戒区域にあり斜面崩壊や土砂の流入が道路まで懸念される「道路区域外危険箇所」が、既に選定されている167カ所の他に290カ所あることが10日、会計検査院の調べで分かった。道路区域外危険箇所は、大雨で高速道路まで危険が及ぶ恐れがある場所などを高速道路会社側が選定する。土砂が流入するといった災害は23年度まで