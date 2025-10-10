ニセ情報の拡散で身に覚えのない「殺人犯」に仕立て上げられる。SNS時代の恐ろしさを描く映画「俺ではない炎上」（山田篤宏監督）がヒット中だ。ボロボロになりながら逃走を続け、しゃにむに真相を追い求める会社員役で、主演の阿部寛（61）が体を張っている。劇中の衰えない肉体美でネット上をざわつかせている阿部に聞いた。−最初に台本を読んだ時の率直な感想は？阿部SNSの用語がたくさん出てきて、最初は意味わからなくて（