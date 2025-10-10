能登半島地震と2024年9月の豪雨で被害を受けた建物の「公費解体」について、石川県内で2025年9月末までにおよそ9割が完了したことが分かりました。一方、これとは別に、やむを得ない理由で撤去に時間がかかり、作業の完了が石川県が完了期限としていた10月末を超えて11月以降にずれ込む建物が2000棟〜3000棟に上ることが分かりました。石川県によりますと、公費解体を見込む建物は4万4000棟余りに上り、このうち先月末までに解体が