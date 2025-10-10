地区シリーズで大谷は不振を極めた(C)Getty Imagesドジャースは現地時間10月9日、本拠地でフィリーズとの地区シリーズ第4戦を2−1で制し、リーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。【動画】佐々木朗希、魂の完全投球！ 強打者たちをねじ伏せた空振りシーン「1番・DH」で先発出場した大谷翔平は4打数無安打2三振に終わり、地区シリーズは18打数1安打の打率.056、9三振と不振を極めている。初戦で適時打を放ったものの、第2戦、第3