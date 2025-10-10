◆女子プロゴルフツアースタンレーレディスホンダ第１日（１０日、静岡・東名ＣＣ＝６４３５ヤード、パー７２）第１ラウンドが行われ、米ツアー１勝の岩井千怜（ちさと、ホンダ）、神谷そら（郵船ロジスティクス）、河本結（リコー）、佐久間朱莉（大東建託）、野沢真央（フリー）が７アンダー６５の首位で並んだ。２０―２１年シーズンの賞金女王・稲見萌寧（フリー）、ルーキーの吉田鈴（大東建託）が６アンダー６位。前