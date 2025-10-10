◆米男子プロゴルフツアーベイカレント・クラシック・レクサス第２日（１０日、神奈川・横浜ＣＣ＝７３１５ヤード、パー７１）第２ラウンドが行われ、３４位で出た比嘉一貴（フリー）が前半アウト９ホールで自己最少の２８をマーク。８バーディー、１ボギーの６４をたたき出し、通算６アンダーで日本勢トップの９位に浮上した。首位とは６打差。４位で出た金谷拓実（ＳＯＭＰＯひまわり生命）は７０で回り４アンダー１９位