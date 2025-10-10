◇MLB 地区シリーズ第4戦ドジャース2×-1フィリーズ(日本時間10日、ドジャー・スタジアム)キム・ヘソン選手が山本由伸投手にかわいいいたずらを仕掛けました。延長11回の激闘の末、勝利をつかんだドジャースはリーグ優勝決定シリーズに進出。地区優勝、ワイルドカードシリーズ突破に次ぎ今季3度目のシャンパンファイトを行いました。年齢が近い山本投手とキム選手は仲良く肩を組んで写真撮影に応じます。しかし、キム選手は手元で