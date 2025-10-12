前岡歯科医院の院長、前岡遼馬先生がYouTubeチャンネル「歯科医の暴露チャンネル【前岡遼馬】」で「【衝撃の事実】フロスと歯間ブラシが歯ブラシの１０倍大切な理由」と題した動画を公開。「歯ブラシは適当でもいいから、フロスと歯間ブラシに全集中せよ」という衝撃的な提言で、歯周病予防における正しいオーラルケアの優先順位を解説した。前岡先生はまず、歯周病を治すために最も大切なのは「歯磨きにより歯の表面に付いたプラ