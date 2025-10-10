日本プロ野球選手会は10日、クライマックスシリーズと日本シリーズの期間中、人工知能（AI）で交流サイト（SNS）での誹謗中傷を検出するシステムを導入すると発表した。不適切な投稿の特定から、法的手続きを見据えた証拠の作成までが自動化される。英国の企業が提供するシステムを利用し、出場登録された選手についての悪質な投稿を網羅的に検出する。選手会によると、サッカーの2022年ワールドカップ（W杯）カタール大会など