【モデルプレス＝2025/10/10】3人組テクノポップユニット・Perfumeのかしゆかが10月10日、自身のInstagramを更新。アメリカ・セドナで撮影した写真を公開した。【写真】Perfumeかしゆか、圧巻脚線美に「二度見した」◆かしゆか、絶景バックに美スタイル披露かしゆかは「Late summer in Sedona」と英語でつづり、セドナの雄大な渓谷を背景に撮影した複数の写真や動画を投稿。白のシャツを羽織り壮大な景色を前に岩の上に座る姿では