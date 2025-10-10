きょう2025年10月10日は、「昭和」を起点として考えた和暦では「昭和100年10月10日」だ。SNSでは、昭和100年を記念した投稿が相次いでいる。「昭和100年10月10日10時10分」スクリーンショットも多数和暦では令和7年だが、「昭和」では記念すべき100年目を迎える。SNSでは、「昭和100年10月10日」や、さらに「10」が並ぶ「昭和100年10月10日10時10分」との投稿が相次いでいる。2度とない珍しい日付に、一般ユーザーからも「こういう