【1/72 ML27 陸上自衛隊 89式装甲戦闘車(2両入り)】 発送予定日：2026年1月28日 価格：3,300円 【チビマルゴジラ10EX-1 メカキングギドラ 豪華メッキ仕様】 発送予定日：2026年1月30日 価格：9,350円 「1/72 ML27 陸上自衛隊 89式装甲戦闘車(2両入り)」 フジミ模型は、「1/72 ML27 陸上自衛隊 89式装甲戦闘車(2両入り)」を2026年1月28日