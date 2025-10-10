2年連続のパ・リーグ優勝を決めた福岡ソフトバンクホークス。祝賀パレードが11月24日に福岡市で行われると発表されました。祝賀ムードが再び、福岡の街を包みます。 福岡市で10日に設立された、福岡ソフトバンクホークスのリーグ優勝祝賀パレードの実行委員会。谷川浩道会長は11月24日午前11時から、パレードを実施すると発表しました。■福岡ソフトバンクホークス 優勝