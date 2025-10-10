９日、朝鮮労働党創立８０周年祝賀レセプションに出席した蔡奇氏。（北京＝新華社記者／姚大偉）【新華社北京10月10日】中国の蔡奇（さい・き）共産党中央政治局常務委員・中央書記処書記は9日、北京で在中国朝鮮大使館主催の朝鮮労働党創立80周年祝賀レセプションに出席した。