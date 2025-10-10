きょう午後3時40分ごろ、県営名古屋空港で、着陸した小型機が「誘導路」から動けなくなりました。 【写真を見る】【速報】県営名古屋空港で滑走路一時閉鎖 小型機が「誘導路」から動けなくなる FDA2便に影響 この影響で名古屋空港では、約30分間滑走路を閉鎖したため、FDAの2便が到着地を変更しました。小型機が動けなくなった原因については、現在調査中としています。