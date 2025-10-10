坂口志文さん（左）、北川進さん京都府の西脇隆俊知事は10日の記者会見で、ノーベル生理学・医学賞に選ばれた大阪大特任教授の坂口志文さん（74）と、化学賞に選ばれた京都大特別教授の北川進さん（74）に府特別栄誉賞を贈る方針を示した。2人はいずれも京大卒。授与式日程は今後検討する。特別栄誉賞は、特筆すべき業績により府民に夢や希望を与えた京都ゆかりの人物が対象。島津製作所エグゼクティブ・リサーチフェローの田