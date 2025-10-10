農林水産省は１０日、２０２５年産の主食用米の収穫量の見通しを７４７万７０００トンと発表した。２４年産の実績から約１割（６８万５０００トン）多くなり、１６年産（７４９万６０００トン）以来、９年ぶりの高水準となる。収穫量の増加は米価の高騰を受けて作付面積が増えたことなどが要因で、需給状況の緩和が価格低下につながるかが注目される。全国で６割程度の収穫が進んだ９月２５日時点の見通しなどを農水省がまとめ