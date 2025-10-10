気象予報士試験に合格し、喜びを語る原常子さん＝10日午後、三重県伊賀市第64回気象予報士試験の結果が10日、発表された。三重県伊賀市の原常子さんが、女性として史上最年長の74歳3カ月で合格した。約10年間勉強を続け、難関を突破した原さんは「信じられない。年齢を重ねても、続けて良かった」と喜んだ。教諭として中学校で数学を教えていた原さん。自然豊かな地元で空を見上げるのが好きで気象に関心を持ち、定年退職後に