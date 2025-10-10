公明党が自民党との連立から離脱することを表明したことを受け、立憲民主党の安住幹事長は「政治とカネをめぐる問題で公明党の自民に対する我慢が超えた。積もりに積もった思いが連立離脱に至らしめた」と指摘しました。そのうえで、「十分、政権交代の可能性が出てきた」と強調しました。