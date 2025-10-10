バウムクーヘンといえばユーハイム。その伝統とこだわりを受け継ぎながらも、より軽やかで新しいおいしさを楽しめる新商品「リトルバウム」が登場しました。たまごの力でふんわり焼き上げた生地に、バターと生クリームのコクがとけあう優しい味わい。プレーン・チョコレート・キャラメルナッツの3種が揃い、おやつ時間をもっと幸せにしてくれます♡ ユーハイムの伝統から生まれた