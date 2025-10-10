93日間に及んだ「第36回上海観光フェスティバル」が6日夜、閉幕した。中国新聞網が伝えた。上海市観光ビッグデータによると、同フェスティバル期間中の観光客数は延べ1億6300万人、観光消費総額は3132億元（約6兆5772億円）を達成した。（提供/人民網日本語版・編集/KM）