国際統計研究所（ISI）第65回世界統計会議が北京時間10月9日夜、オランダのハーグで開催され、ミネソタ大学統計学院の鄒暉教授とスタンフォード大学のトレバー・ヘイスティ（Trevor Hastie）教授が共同で2025年統計学創始者賞を受賞しました。鄒教授は同賞を受賞した初の中国人となりました。統計学創始者賞は、国際統計協会 (ISI)の最高賞の一つであり、統計の理論、方法、実践や応用に深遠な影響を与えた研究成果を表彰するもの