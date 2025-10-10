きょう（10日）最終日を迎えた国内男子下部ツアー「エリートグリップチャレンジ」で岡山市在住、作陽高校出身の岡田絃希選手がトータル7アンダーで優勝しました。 最終日、首位と2打差の4位でスタートした岡田選手は逆転で勝利。プロ10年目で国内ツアー初優勝です。