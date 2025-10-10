フィリーズは延長11回サヨナラ負けで終戦【MLB】ドジャース 2ー1 フィリーズ（日本時間10日・ロサンゼルス）衝撃的な幕切れに、嘆きの声が止まらない。フィリーズは9日（日本時間10日）、敵地で行われたドジャースとの地区シリーズ第4戦に延長11回の末に1-2で敗れ、2025年シーズンが終了。フィラデルフィアの地元メディア関係者は続々とSNSで悲痛な言葉を投稿した。同点の11回2死一、三塁で登板したフィリーズのオリオン・カー