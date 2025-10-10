札幌市西区山の手の住宅街で１０月９日夜、相次いでクマが目撃されました。居座るクマの姿も撮影されていて、付近では警戒が続いています。地面に顔を向け、何かを探すようなしぐさを見せる１頭のクマ。（山本記者）「住宅の庭に面した見通しの良い林の奥でクマが目撃されました」９日午後９時半ごろ、札幌市西区山の手５条１０丁目の住宅の裏の林でクマ１頭が目撃されました。このあたりは住宅が多く立ち並んでいる場所です。クマ