プロ野球・阪神は10日、馬場敏史ファーム守備走塁チーフコーチが退団することを発表しました。馬場氏は1989年ドラフト5位で福岡ダイエーに入団。その後、オリックス・ヤクルトと渡り歩き、2000年に現役を引退しました。その後はオリックスやヤクルトを始め、DeNAや西武でもコーチ業に取り組み、2023年に阪神の一軍内野守備走塁コーチに就任。今年度からはファーム守備走塁チーフコーチへ配置転換となっていました。