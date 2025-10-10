阪神は１０日、馬場敏史ファーム守備走塁チーフコーチ（６０）が今季限りで退団すると発表した。馬場コーチは２３年に岡田監督の就任に伴い、阪神の１軍内野守備走塁コーチに就任。今季から２軍で守備走塁のチーフコーチを務めていた。現役時代はダイエーやオリックス、ヤクルトで活躍した。