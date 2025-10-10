公明党の斉藤鉄夫代表は１０日、自民党の高市早苗新総裁との会談を終え、会見に臨み、企業・団体献金、政治とカネ問題についての考えに隔たりがあるとして連立解消を申し出たと発表した。テレビ局各局では、斉藤代表の会見を生中継。斉藤代表は１時間半の協議を終え「３つの懸念、２つは高市総裁の丁寧なご説明があり、共有できた」と語ったが「しかしながら重視した政治とカネの基本姿勢で意見の相違がございました」と述べた