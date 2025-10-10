阪神・馬場敏史ファーム守備走塁チーフコーチの退団が、10日、球団から発表された。同コーチは岡田監督が就任した23年から1軍内野守備走塁コーチを務め、佐藤輝らを指導。今季からファーム守備走塁チーフコーチを務めた。