タレントの梅宮アンナ（５３）が１０日、神奈川県の県民共済みらいホールで開催されたアピアランスケアセミナー「神奈川県×ファンケル×キリン共催アピアランスケアセミナーその人らしさを、がん治療のそばに。−アピアランスケアという言葉を知っていますか？−」にスペシャルゲストとして登場した。梅宮は昨年８月に乳がんを公表しており、写真とともに壮絶な闘病を振り返った。「乳がんですと言われた時の気持ちはびっく