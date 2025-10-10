10日午前、大分県佐伯市の横断歩道で乗用車にはねられて死亡したのは、近くに住む80歳の男性とわかりました。 【写真を見る】横断歩道で車にはねられ死亡、近くに住む80歳男性と判明運転の72歳男を現行犯逮捕、容疑切り替え捜査大分 10日午前6時40分ごろ、佐伯市池船町の市道交差点で、横断歩道を渡っていた男性が左折してきた乗用車にはねられました。男性は体を強く打ち、佐伯市内の病院に運ばれましたが、およそ1時間後に