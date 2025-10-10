具材をぜ〜んぶのせたら、レンチンたった1回で完成する超簡単チャプチェ。こっくりみそ味の豚ひき肉とキャベツが、ご飯を誘う味わい。水もどし不要の春雨は、具材の下に潜ませるだけで、つるんぷるんの食感が楽しめます。 忙しい日のランチや晩ごはんにも、ぜひ♪『豚ひき肉とキャベツのチャプチェ』のレシピ材料（2人分）豚ひき肉……150g キャベツ……1/6個（約150g） にら……1/3束（約30g） 緑豆春雨……50g 〈A〉 砂糖……