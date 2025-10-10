女優の沢尻エリカが10日、都内で行われたスポーツアパレルブランド「DIG(ディグ)」ブランドローンチ記者会見に出席した。沢尻エリカ現役ビーチバレーボールプレイヤーの西村晃一がプロデュースする新たなスポーツアパレルブランド「DIG(ディグ)」が始動。ブランドのコンセプトは「DIG=拾う・つなぐ」。パフォーマンスを支える機能美に、都市的な感性とストーリー性を掛け合わせ、スポーツウェアの枠を超えてライフスタイルに溶け込