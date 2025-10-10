日置市の特産品・月日貝を味わうイベント「月日祭」があす11日、開かれます。関係者がMBCを訪れ、祭りをPRしました。 月日貝は春と秋が旬で、今の時期は身も大きく、濃厚な味が特徴です。 11日に開かれる「月日祭」は日置市の漁師たちが主催して開くもので、とった貝をその場で焼いて味わえます。 会場の江口蓬莱館では月日貝の限定メニューが並び、今年はカヌーや景品つきのビーチフラッグも体験できるとい