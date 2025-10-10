曽於市に新たな水力発電所が完成し、竣工式が開かれました。 (司会)「それではスイッチを投入してください」 鹿児島県曽於市末吉町に完成した「高松水力発電所」。 建設に携わった鹿児島市の大福コンサルタントの関係者らおよそ50人が出席し、きのう9日、竣工式が開かれました。 「高松水力発電所」は、農業用水路を活用した水力発電所です。 水力発電所は、天候の影響が少なく、二酸化炭素も排出しないことから、環境に優し