ダイト [東証Ｐ] が10月10日大引け後(16:30)に決算を発表。26年5月期第1四半期(6-8月)の連結経常利益は前年同期比7.0％増の10.5億円に伸び、通期計画の30億円に対する進捗率は35.1％となり、5年平均の32.2％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である6-8月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の6.7％→7.7％に改善した。 株探ニュース